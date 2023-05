01:59:09

Tina Turner es la protagonista de la primera media hora de esta sesión. Recordamos a la inimitable cantante con su última gira, que quedó inmortalizada en el álbum 'Tina Live', con un arrollador directo lleno de energía que grabó en Arnhem (Países Bajos) el 21 de marzo de 2009. Con casi 70 años, Tina Turner hacía aún gala de una poderosa voz, capaz de aportar una fuerza interpretativa descomunal a temas como 'Steamy Windows', Nutbush City Limits' o versiones de The Rolling Stones como 'Jumpin' Jack Flash'. Además, en este Turbo 3 te presentamos la nueva canción de Eva Ryjlen, 'Aquelarre', y un tercer adelanto del próximo disco de Foo Fighters.

Playlist:

TINA TURNER - Steamy Windows (Live in Arnhem, 2009)

TINA TURNER - Jumpin' Jack Flash (Live in Arnhem, 2009)

TINA TURNER - It's Only Rock 'N' Roll (But I Like It) (Live in Arnhem, 2009)

TINA TURNER - Goldeneye (Live in Arnhem, 2009)

TINA TURNER - Nutbush City Limits (Live in Arnhem, 2009)

LOS ZIGARROS & AURORA GARCÍA - River Deep, Mountain High

EVA RYJLEN - Caer

EVA RYJLEN - Aquelarre

TULSA - Los volcanes avisan

LEVITANTES - Oeste

FOO FIGHTERS - Under You

FOO FIGHTERS - Show Me How

QUEENS OF THE STONE AGE - Emotion Sickness

DESERT SESSIONS - In My Head... Or Something

DESERT SESSIONS - I Wanna Make It Wit Chu

PJ HARVEY - Down By The Water

NICK CAVE & THE BAD SEEDS - Red Right Hand

ZZ WARD - Ride or Die (feat. Vic Mensa)

SAMANTHA FISH & JESSE DAYTON - Deathwish

THE SHEEPDOGS - Scarborough Street Fight (Audiotree Live Version)

MONSTER MAGNET - Space Lord

MONSTER MAGNET - Unbroken (Hotel Baby)

EZPALAK - Ez itxoin

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD - Gila Monster