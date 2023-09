01:58:59

¡Nuevo disco de The Kills a la vista! Hoy te avanzamos 'God Games' con '103', nuevo single con el que el dúo de Alison Mosshart y Jamie Hince nos muestra nuevas vetas de su música. Además, te traemos dos contundentes cañonazos del tercer álbum del "one man band" Cam Cole, nos detenemos en el nuevo disco de Miles Kane, y saltamos con el single más freaky hasta la fecha de Cumpleaños Un Martes.

Playlist:

THE KILLS - Cheap And Cheerful

THE KILLS - 103

THE KILLS - New York

THE DEAD WEATHER - I Feel Love (Every Million Miles)

CAM COLE - Truth Be Told

CAM COLE - Vibes

MILES KANE - Never Taking Me Alive

FEATHERWEIGHT - No estás

CUMPLEAÑOS UN MARTES - Mi vecino

CALA VENTO - 23 semanas

CORA YAKO X NADIE PATÍN - Espíritu olímpico

LOS PLANETAS - Cumpleaños total

THE STROKES - Juicebox

ALBERT HAMMOND JR. - Old Man

COACH PARTY - What's The Point In Life

MARGO PRICE - Strays

OLIVIA JEAN - Orinoco Flow

JACK WHITE - Taking Me Back

DAN MILLSON - Ugly

HERMANA FURIA - Locxs

MESSURA - Liar

DES ROCS - Natural Born Thriller

SAM TINNESZ - Show You How It's Done (feat. UNSECRET & Ryan Oakes)

SAM HOZIER - Eat Your Young

BLACK PUMAS - More Than a Love Song

CURTIS HARDING - Can't Hide It

MICHAEL KIWANUKA - You Ain't The Problem

JUNGLE - Candle Flame (feat. Erick the Architect)

SUPERSHY - Feel Like Makin' Love (feat. Roberta Flack)