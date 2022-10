01:58:57

En esta sesión de Turbo 3 queremos compartir contigo un puñado de jugosas novedades: tenemos nuevas canciones de The Arcs, Bad Sounds, Tove Lo, Alvvays, Sexy Zebras y Local Natives, además del tema inédito que acaban de desvelar Queen.

Playlist:

BAD SOUNDS - Nu Me Nu Yu

THE CHEMICAL BROTHERS - Go

TOVE LO - Grapefruit

LOCAL NATIVES - Dark Days

LOCAL NATIVES - Just Before The Morning

BROKEN BELLS - We're Not It Orbit Yet...

THE ARCS - Keep On Dreamin'

THE ARCS - Outta My Mind

YEAH YEAH YEAHS - Burning

QUEEN - Party

QUEEN - Face It Alone

QUEEN - My Fairy King

GENESIS - I Know What I Like (In Your Wardrobe)

WHITE LIES - Breakdown Days

HOT CHIP - Eleanor

PHOENIX - Tonight (feat. Ezra Koenig)

THE STROKES - The Adults Are Talking

ALVVAYS - After The Earthquake

FINDE FANTASMA - Me voy a romper

BEACH FOSSILS - What a Pleasure

BARRIE - Unholy Appetite

PORRIDGE RADIO - Back To The Radio

CRUDO PIMENTO & KIKO VENENO - A Kiko Veneno

KIKO VENENO - Veneno

LICHIS - No soy un extraño

SEXY ZEBRAS - Charly García

CHARLY GARCÍA - Demoliendo hoteles