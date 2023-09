01:59:03

¡Agárrate Maiki que comenzamos nueva temporada en Radio 3! Arrancamos con el nuevo disco que acaban de publicar Royal Blood, 'Back To The Water Below', y con una de nuestras canciones favoritas, 'Triggers'. Además, escuchamos la potente colaboración entre Xoel López y Repion en 'Elevarte caer', el incendiario primer adelanto del próximo álbum de Tarque, y la aportación que The Black Keys han hecho para el recopilatorio de blues contemporáneo de Easy Eye Sound. Y también en esta primera sesión de la temporada: novedades de Emily Wolfe, Ferris & Sylvester, No Money Kids, Pacífica, The Heavy y Jonathan Wilson.

Playlist:

ROYAL BLOOD - Triggers

EMILY WOLFE - Walk in My Shoes

FERRIS & SYLVESTER - Dark Side

RIVAL SONS - Sweet Life

THE RECORD COMPANY - Dance on Mondays

THE RECORD COMPANY - How High

THE BLACK KEYS - No Lovin'

THE BLACK KEYS - Gold on the Ceiling

NO MONEY KIDS - Velvet Moon

PACIFICA - Change Your Mind

REPION - Barrio Somavilla

XOEL LÓPEZ - Elevarte caer (feat. Repion)

CORA YAKO X NADIE PATÍN - Espíritu olímpico

MURO MARÍA - Llegas siempre tarde

BUM MOTION CLUB - Casi un buen día

ZAHARA - berlin U5 (feat. Alizzz)

ALIZZZ - Pierdo el sentido

THXSOMCH - Spit In My Face!

DEPRESIÓN SONORA - Markusiano

BABE RAINBOW - Juice of the Sun

THE HEAVY - Got To Believe

MARGO PRICE - Strays

JACK WHITE - Just One Drink

THE BLACK CROWES - Remedy

M-CLAN - Perdido en la ciudad

TARQUE - He vuelto para veros arder

LOS ZIGARROS - Aullando en el desierto

JONATHAN WILSON - The Village is Dead

SMASH MOUTH - Walkin' On The Sun

SMASH MOUTH - All Star