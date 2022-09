01:59:05

Estrenamos nuevo cañonazo de Repion, 'Qué soy yo para ti', canción con la que el dúo de Marina y Teresa Iñesta consigue que cada vez tengamos más ganas de escuchar su próximo álbum. Además, escuchamos novedades de Phoenix, KT Tunstall, Michelle Branch, The Black Angels y Mondo Cozmo, y una de las rarezas que incluirá la edición especial XX aniversario de 'Flamingos', uno de los álbumes más importantes de Enrique Bunbury.

Playlist:

PHOENIX - 1901

PHOENIX - Tonight (feat. Ezra Koenig)

VAMPIRE WEEKEND - This Life

HAIM - The Steps

KT TUNSTALL - Private Eyes

GINEBRAS - Ansiedad

REPION - Qué soy yo para ti

REPION - Brillante

MONTEPERDIDO - Silla del Ikea

MICHELLE BRANCH - I'm a Man

THE BLACK KEYS - It Ain't Over

THE SHEEPDOGS - The Way It Is

MARCUS KING - Pain

MOSES RUBIN - What Am I Doing Now?

BROKEN BELLS - Saturdays

DOPE LEMON - Rose Pink Cadillac

MONDO COZMO - Feel Good

SPOON - Wild

LEVITANTS - La ventana

ÁNGEL STANICH - Una temporada en el infierno

CAYUCAS - Topo Ride the Wave

LEONIDE - Smile

ARCADE FIRE - The Lightning I

ARCADE FIRE - The Lightning II

BUNBURY - Lady Blue

BUNBURY - Malicia 1 (Demo)

ANDRÉS CALAMARO – Paloma