01:59:07

Abrimos con dos cañonazos de Beck, que acaba de anunciar nueva fecha en España para 2022. Además, te presentamos 'Survivor', adelanto del próximo disco de Nathaniel Rateliff, una de las mejores voces del soul y el folk-rock actual, y nuevas canciones de Zoé, Parquet Courts y Mark Ronson (colaborando con Paul McCartney y Gary Numan).

Playlist:



BECK - E-Pro

BECK - Saw Lightning

EELS - Good Night On Earth

EELS - Souljacker Part I

THE BLACK KEYS - Mind Eraser

NATHANIEL RATELIFF & THE NIGHT SWEATS - Survivor

AARON FRAZER - Can't Leave It Alone

AMY WINEHOUSE - You Know I'm No Good

MARK RONSON - I Know Time (Is Calling) (feat. Paul McCartney & Gary Numan)

DORIAN - Duele (feat. León Larregui)

ZOÉ - Karmadame

EL PETIT DE CAL ERIL - Cauen les estrelles

MARIALLUÏSA - La vida és curta però ampla

BUM MOTION CLUB - Niebla

RUFUS T. FIREFLY - Polvo de diamantes

VIVA SUECIA - Parar la Tierra

CALA VENTO - Teletecho

BIELA - 16s

BLINK-182 - Down

YAWNERS - La escalera

DHARMACIDE - Depressed

ICEAGE - Dear Saint Cecilia

EZPALAK. Zatoz

HERMANA FURIA - Locxs

THE FAMILY RAIN - Head in a Hornet's Nest

ROYAL BLOOD - Oblivion

PARQUET COURTS - Black Widow Spider

YARD ACT - The Overload

JOAN COLOMO - Salvem el planeta!

DEVO - Fresh

ROYAL REPUBLIC - Magic