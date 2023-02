01:58:53

¿Cómo sonaría la música de Nathy Peluso pasada por el filtro rock de Lady Banana? Lo comprobamos con la versión que el dúo ha grabado de 'Delito'. Y también en esta sesión: nuevo y último adelanto del próximo disco de Havalina, y novedades de Death Valley Girls, Lil Yachty, Pvris y Shame.

Playlist:

LADY BANANA - Overflow

LADY BANANA - Delito

VENTURI - Tranquilísimo

VENTURI - El fantasma de la fiesta

JOHNNY MAFIA - I'm Sentimental

TEMPLES - Gamma Rays

KAINALU - Ginseng Hourglass

LIL YACHTY - Drive Me Crazy!

HAVALINA - Actitud

GYOZA - Oppenheimer

AUTOSLEEPER - Not To Be Reproduced

PORCUPINE TREE - Open Car

PVRIS - Goddess

MÅNESKIN - Feel

IGGY POP - Strung Out Johnny

IGGY POP - Modern Day Ripoff

LEVITANTS - Adelante

HICKEYS - Material Weight

SHAME - Six-Pack

SANDRÉ - Perro

DEATH VALLEY GIRLS - What Are he Odds

DEATH VALLEY GIRLS - Magic Powers

THE BLACK ANGELS - El jardín

BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB - Berlin

BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB - Little Thing Gone Wild

LARKIN POE - Bad Spell

MARGO PRICE - Change Of Heart

THE SHEEPDOGS - Scarborough Street Fight

DEWOLFF - Heart Stopping Kinda Show