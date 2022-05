01:58:53

"Escapar de tu propia sombra no es fácil, pero es posible". Este es el mensaje de 'My Shadow Follows', el nuevo cañonazo de Lady Banana que estrenamos hoy en Turbo 3: se trata de un nuevo avance de 'Bipolar', el disco con el que debutará el 23 de septiembre este power dúo que hará las delicias de los fans de Royal Blood, Muse o Arctic Monkeys. Por cierto, con esta última banda tiene que ver lo nuevo de Ginebras: el primer y enérgico avance de su próximo álbum lleva el título de 'Alex Turner', temarral que también suena en esta sesión en la que además te presentamos novedades de Marcus King y Mando Diao.

Playlist:

ROYAL BLOOD - Hold On

LADY BANANA - My Shadow Follows

LADY BANANA - Domino

HERMANA FURIA - Soy la tormenta

MARCUS KING - Rescue Me

THE BLACK KEYS - Your Team Is Looking Good

JD MCPHERSON - Head Over Heels

THE SHEEPDOGS - Find the Truth

GRETA VAN FLEET - Heat Above

RIVAL SONS - Shooting Stars

MANDO DIAO - Dance With Somebody

MANDO DIAO - Gloria

MANDOD DIAO - Frustration

MANDO DIAO - Bang Your Head

DAN MILLSON - Choke

ARCTIC MONKEYS - I Bet You Look Good On The Dancefloor

GINEBRAS - Alex Turner

GINEBRAS - Con altura

LEVITANTS - Nuevas generaciones

ÁNGEL STANICH - Una temporada en el infierno

LORI MEYERS - Mi realidad (David Kano Remix)

VENTURI - Puto friki

KITAI - Lydia Bosch

L.A. - Outsider

THE MYSTERINES - Hung Up

VULK - Hamar lagun baten kontra

LIHER - Kintsugi

QUEENS OF THE STONE AGE - Go With The Flow

FOO FIGHTERS - All My Life