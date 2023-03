01:58:51

Jungle ha anunciado que publicará nuevo trabajo este verano. El primer adelanto de 'Volcano' se llama 'Candle Flame', colabora Erick the Architect y lo has podido escuchar en esta edición de Turbo 3. Además, descubrimos 'Fighting Myself'. Un nuevo tema inédito de Linkin Park que formará parte de la reedición de 'Meteora' para celebrar su 20 aniversario. Y también en esta sesión de Turbo 3 nuevas canciones de The Murclocs, FIDLAR, Benny Sings o Black Country, New Road, entre otros.