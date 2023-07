01:59:05

Con motivo del 47º cumpleaños de Jack White, te ofrecemos una selección personal de las versiones que ha ido grabando el músico a lo largo de su carrera, tanto con en solitario como con The White Stripes, The Dead Weather y The Raconteurs. Escuchamos al músico con covers de Son House, Dolly Parton, Elvis Presley, Bob Dylan o Stevie Wonder.

Playlist:

JACK WHITE - I'm Shakin'

JACK WHITE - Power of My Love

THE WHITE STRIPES - Death Letter

THE WHITE STRIPES - Jolene

THE WHITE STRIPES - I Just Don't Know What to Do With Myself

THE WHITE STRIPES - St. James Infirmary Blues

THE WHITE STRIPES - Rated X (Live at Hotel Yorba)

THE WHITE STRIPES - Black Jack Davy

THE WHITE STRIPES - One More Cup of Coffee

THE DEAD WEATHER - Dead Pony

THE DEAD WEATHER - Are Friends Electric?

THE DEAD WEATHER - You Just Can't Win

THE RACONTEURS - Rich Kid Blues

JACK WHITE - Love Is Blindness

JACK WHITE - You Are The Sunshine Of My Life

THE SHEEPDOGS - Scarborough Street Fight (Live, Jam in the Van)

EL PERRO - K. Mt.

DEWOLFF - Wontcha Wontcha

HERMANA FURIA - Son And Daughter

GYOZA - Jesus

LOS ESTANQUES Y ANNI B SWEET - My Fairy King

LOS ESTANQUES Y ANNI B SWEET - Brillabas

LOS ESTANQUES - Efeméride

GENESIS - Can-utility And The Coastliners

PORCUPINE TREE - Blackest Eyes