Jack White | The Black Angels | Pixies | Moura | Karavana

01:59:08

¡Nueva canción de Jack White! Escuchamos la emocionante 'If I Die Tomorrow', nuevo adelanto de su próximo disco, 'Entering Heaven Alive' -sí, Jack White publica dos discos este año-. Y también en esta sesión de Turbo 3: novedades de Pixies, The Black Angels, Karavana, Moura, Kasabian, Speaker Cabinets y Spiral Drive.

Playlist:

THE BLACK ANGELS - Bloodhounds On My Trail

THE BLACK ANGELS - El jardín

MOURA - Baile do dentón (feat. Belém Tajes)

DERBY MOTORETA'S BURRITO KACHIMBA - Dámela

LOS ESTANQUES Y ANNI B SWEET - Bla, bla, bla

SPEAKER CABINETS - Suzan May

TEMPLES - Hot Motion

OASIS - Fuckin' in the Bushes

LIAM GALLAGHER - Don't Go Halfway

NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS - In The Heat Of The Moment

MILES KANE - See Ya When I See Ya

REME - David Livingstone

RUFUS T. FIREFLY - Me has conocido en un momento extraño de mi vida

SPIRAL DRIVE - Space Train

SPIRAL DRIVE - Echoes

MOTHER'S CAKE - The Operator (Live)

JACK WHITE - Eosophobia

JACK WHITE - If I Die Tomorrow

JACK WHITE - Love Is Selfish

PIXIES - Here Comes Your Man

PIXIES - Human Crime

PIXIES - There's A Moon On

CAMELLOS - Cambios de humor (feat. Josele Santiago)

KARAVANA - Qué bien los dos

GINEBRAS - Alex Turner

ARCTIC MONKEYS - Do I Wanna Know?

KASABIAN - Chemicals

DAN MILLSON - Choke

DAN MILLSON - Doctor