01:58:55

Arrancamos la semana a guitarrazo limpio con Alizzz, Kitai, Repion, Lady Banana, Estrogenuinas, Yawners, Kraftklub, Leoniden y BRKN Love. Además, te presentamos a Dope Lemon, escuchamos una de las rarezas de le reedición del primer disco de Melody's Echo Chamber, y te traemos una de las versiones acústicas incluidas en otra reedición: la que acaba de publicarse del debut de Imagine Dragons con motivo de su décimo aniversario.

Playlist:

ALIZZZ - Que pasa nen

KITAI - A bocajarro

LADY BANANA - Overflow

REPION - En todo momento

YAWNERS - Suena mejor

ESTROGENUINAS - M.A.D.R.I.Z.

BRKN LOVE - Under The Knife

KRAFTKLUB - Eure mädchen

KRAFTKLUB - Ein song reicht

BETTEROV - Dussmann

LEONIDEN - Smile

THE AMAZONS - Wait For Me

JAWNY - Strawberry Chainsaw

VENTURI - Naces, creces, enloqueces

IMAGINE DRAGONS - Radioactive (Live London Sessions, 2013)

CHRIS CORNELL - Black Hole Sun (Live at the Red Robinson Show Theatre in Vancouver, British Columbia, Canada, 2011)

PEARL JAM - Black (MTV Unplugged, 1992)

NIRVANA - On A Plain (MTV Unplugged, 1993)

MELODY'S ECHO CHAMBER - Unfold

VIEUX FARKA TOURÉ & KHRUANGBIN - Tongo Barra

RUFUS T. FIREFLY - Me has conocido en un momento extraño de mi vida

KID KAPICHI - I.N.V.U.

THE LUKA STATE - Bring Us Down

MUSE - Will Of The People