Volvemos a sumergirnos en el nuevo y delicioso disco de Harry Styles, esta vez para escuchar la colaboración de John Mayer a la guitarra en 'Cinema'. Además, te presentamos novedades de Delta Spirit y la nueva y delicada versión acústica que Manchester Orchestra han grabado de 'Angel of Death'.

Playlist:

WISEMEN PROJECT - I Feel Love (feat. Suu)

ELYELLA - Get Away (Wisemen Project Remix)

THE WEEKND - Sacrifice

KAVINSKY - Vigilante (feat. Morgan Phalen)

FOALS - Wake Me Up

BAD SOUNDS - Relief Rain

COIN - Chapstick

GORILLAZ - Tranz

SUPERGRASS - Pumping On Your Stereo

GAZ COOMBES - Sonny The Strong

LIAM GALLAGHER - More Power

ARCTIC MONKEYS - I Bet You Look Good On The Dance Floor

VENTURI - Fantasma de la fiesta

SEXY ZEBRAS - Marte

SIDECARS - 180 grados

LA LA LOVE YOU - Quiero quedarme para siempre (feat. Renee)

LOS VINAGRES - Covid (feat. Sidonie)

HARRY STYLES - Cinema

PARCELS - Comingback

BLACK PUMAS - Fire (Live from Capitol Studio A)

DELTA SPIRIT - What's Done Is Done

ARCADE FIRE - The Lightning I

ARCADE FIRE - The Lightning II

MANCHESTER ORCHESTRA - Angel of Death (Acoustic)

MANCHESTER ORCHESTRA - Bed Head

LOS ESTANQUES Y ANNI B SWEET - Llévame al cielo

LOS ESTANQUES Y ANNI B SWEET - Caballitos de mar

ÁNGEL STANICH - Nazario