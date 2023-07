01:59:05

"Nuestro destino está sellado, como las estrellas que caen del poderoso cielo a la tierra”, este es el mensaje que Greta Van Fleet nos envían en 'The Falling Sky', nuevo adelanto de su próximo disco, 'Starcatcher'. Además, en esta sesión de Turbo 3 escuchamos el elegante soul de Dawn Brothers junto a DeWolff, y un mini bloque dedicado a la voz de Eddie Vedder, con canciones del músico en solitario, junto a Glen Hansard, Temple Of The Dog y Pearl Jam.

Playlist:

GRETA VAN FLEET - The Falling Sky

GRETA VAN FLEET - Talk On The Street

GRETA VAN FLEET - When The Curtain Falls

GRETA VAN FLEET - My Way, Soon

RIVAL SONS - Nobody Wants to Die

DEWOLFF - Wontcha Wontcha

DAWN BROTHERS - Neighbor (feat. DeWolff)

DAWN BROTHERS - Vampire

DAISY JONES & THE SIX - The River

FLEETWOOD MAC - The Chain

MOSES RUBIN - The Big Flaw

PABLO SOLO - Gotta Leave

LOS ESTANQUES - Todo lo que tú dejaste atrás

LOS ESTANQUES Y ANNI B SWEET - Llévame al cielo

TAME IMPALA - Elephant (Todd Rundgren Remix)

SPIRAL DRIVE - Screwed (feat. Mother's Cake)

MOTHER'S CAKE - I'm Your President

RED HOT CHILI PEPPERS - Suck My Kiss

IGGY POP - Modern Day Ripoff

EDDIE VEDDER - Power of Right

EDDIE VEDDER - Far Behind

GLEN HANSARD & EDDIE VEDDER - Tender Mercies

TEMPLE OF THE DOG - Hunger Strike

PEARL JAM - Brain of J. (Live at Melbourne Park, Melbourne, Australia, 1998)

BLACK RAINBOWS - Superhero Dopeproof

TRUE ENEMY - The Wolf Bites Back

THE HEAVY - The Big Bad Wolf