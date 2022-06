01:58:54

Novedades suculentas en esta sesión: te presentamos lo nuevo de Gorillaz, 'Cracker Island', tema que la banda virtual ha grabado junto a Thundercat y que supone una nueva etapa para el grupo de Damon Albarn. También escuchamos a Beyoncé con 'Break My Soul', primer avance de su próximo disco, y el regreso a la música del actor Joe Keery (Steve Harrington en la serie 'Straner Things') con el alias de Djo.

Playlist:

GORILLAZ - On Melancholy Hill

GORILLAZ - Cracker Island (feat. Thundercat)

THUNDERCAT - Black Qualls (feat. Steve Lacy, Steve Arrington & Childish Gambino)

BEYONCÉ - Break My Soul

BEYONCÉ - Don't Hurt Yourself (feat. Jack White)

JACK WHITE & ALICIA KEYS - Another Way to Die

NICK CAVE & THE BAD SEEDS - Red Right Hand

ARCTIC MONKEYS - Tranquility Base Hotel & Casino

THE OFFSPRING - Pretty Fly (For A White Guy)

FU MANCHU - Eatin' Dust

EZPALAK - Banpiroak

DAY ACHES - New June

SALVANA - Keroseno

ALVVAYS - Dreams Tonite

POST ANIMAL - Puppy Dog

DJO - Chateau (Feel Alright)

DJO - Change

TAME IMPALA - Borderline

DIANA ROSS & TAME IMPALA - Turn Up The Sunshine

MAC SATURN - Mr. Cadillac

LOS ABUELOS DE LA NADA - Mil horas

LOS RODRÍGUEZ - Algo se está rompiendo (Demo 92)

ARIEL ROT - Baile de ilusiones (En directo)

ÁNGEL STANICH - Una temporada en el infierno

KARAVANA - Qué bien los dos