01:58:44

Hoy arrancamos con unos maestros de la pista de baila que esta vez se ponen la capa de superhéroe para estrenar 'Batman', nuevo cañonazo de Los Invaders. Además, nos sumergimos en el atmosférico sonido de Dharmacide con su nuevo single, 'Horses/Divorces', producido, de nuevo, por Mark Gardener de Ride. Y también en esta ssión de Turbo 3: las últimas novedades de Mitski, Steven Wilson, Mother Mother y Crystal Fighters.

Playlist:

LOS INVADERS - Wolfwoman

LOS INVADERS - Batman

DEMOB HAPPY - Voodoo Science

HERMANA FURIA - Morse

NADIA SHEIKH - The Shadows

LADY BANANA - La jaula

MOTHER MOTHER - To My Heart

STEVEN WILSON - What Life Brings

PORCUPINE TREE - Never Have

DHARMACIDE - Be There

DHARMACIDE - Horses/Divorces

DHARMACIDE - Lovers

SLOWDIVE - Kisses

CRYSTAL FIGHTERS - Manifest

CRYSTAL FIGHTERS - Love x3

XOEL LÓPEZ - Elevarte caer (feat. Repion)

REPION - Barrio Somavilla

REME - Egyptian Walls

MIKEL ERENTXUN - Ladridos en el pecho

THE RECORD COMPANY - I'm Working

THE RECORD COMPANY - I Found Heaven (In My Darkest Days)

ARIZONA BABY - Nightmare in Suburbia

ARIZONA BABY - Shiralee

THE DEATH OF ROBERT - La mala hostia

MITSKI - I Don't Like My Mind

METRONOMY - Things Will Be Fine

THE NATIONAL - Deep End (Paul's in Pieces)

BUM MOTION CLUB - Deprisa, deprisa