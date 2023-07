01:59:00

Segundo y último volumen de la selección de nuestras canciones favoritas de la temporada en categoría internacional. En esta sesión podrás escuchar temas de Temples, The Hives, Iggy Pop, Pixies, Suede, Nikki Lane, Brendan Benson, The Arcs, Broken Bells, Jonathan Jeremiah, King Tuff, Ron Gallo, Iguana Death Cult, Miles Kane y The Heavy, entre otros.