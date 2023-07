01:59:00

Comenzamos a recopilar nuestras canciones favoritas de la temporada con un primer volumen dedicado a cosecha internacional. En este capítulo escuchamos temas de Queens Of The Stone Age, Rival Sons, Foo Fighters, Blur, Arctic Monkeys, Larkin Poe, Paramore, Caroline Polachek, King Gizzard & The Lizard Wizard, Pvris, Jungle, Inhaler y The Revivalists, entre otros.