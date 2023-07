Blur | C. Durante y Depresión Sonora | Nothing But Thieves

01:59:04

Blur avanzan otra nueva canción de su próximo disco; en este caso se trata de 'St. Charles Square', tema que el grupo ha estado interpretando en sus últimos conciertos. El nuevo single del grupo inglés protagoniza la portada de esta sesión de Turbo 3, en la que también escuchamos a Carolina Durante versionando a Depresión Sonora y viceversa, y novedades de Nothing But Thieves, Slowdive, The Bones of J.R. Jones y Bad//Dreems.

Playlist:

BLUR - For Tomorrow

BLUR - St. Charles Square

BLUR - The Narcissist

NOTHING BUT THIEVES - City Haunts

THE PALE WHITE - How Far Can You Push A Man?

DEMOB HAPPY - Run Baby Run

HERMANA FURIA - Son And Daughter

EZPALAK - Modern Times Rock 'N Roll

GYOZA - In My Room

GYOZA - At The Door

THE STROKES - The Adults Are Talking

ALBERT HAMMOND JR. - 818

MILES KANE - The Wonder

THE LAST SHADOW PUPPETS - Bad Habits

PACIFICA - Anita

KATE CLOVER - Crimwwave

THE HIVES - Abra Cadaver

THE HIVES - Countdown To Shutdown

QUEENS OF THE STONE AGE - What The Peephole Say

THE BONES OF J.R. JONES - Heaven Help Me

SPOON - She's Fine, She's Mine

THE BLACK KEYS - Your Touch

BAD//DREEMS - Jack

GRACE POTTER

CAROLINA DURANTE - Ya no hay verano

DEPRESIÓN SONORA - Markusiano

DHARMACIDE - Lovers

SLOWDIVE - Kisses

BAILEN - Here We Are Again

THE REVIVALISTS - Don't Look Back