01:59:00

Vamos con unos buenos guitarrazos de Royal Republic para empezar esta sesión en la que también escuchamos el nuevo single de Another Sky, una de las bandas de rock progresivo y post-rock más interesantes de los últimos años. Además, te avanzamos el próximo álbum de Robert Finley (producido por Dan Auerbach de The Black Keys), y nos dejamos llevar por la atmósfera onírica de 'Orein Orain', nuevo adelanto del disco que Belako publicarán en septiembre.

Playlist:

ROYAL REPUBLIC - Magic

ROYAL REPUBLIC - Trippin' The Night

THE HIVES - Countdown To Shutdown

BAD//DREEMS - Black Monday

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD - All Is Known

PRIVATE FUNCTION - General Mr. Meaner

AMYL AND THE SNIFFERS - Born to Be Alive

ANOTHER SKY - Burn The Way

BIFFY CLYRO - Animal Style

STEVEN WILSON - Personal Shopper (Biffy Clyro Remix)

PORCUPINE TREE - The Sound Of Muzak

LUNATIC SOUL - Untamed

QUEENS OF THE STONE AGE - Paper Machete

MONDO GENERATOR - Fuck It

KYUSS - Green Machine

BLACK PUMAS - More Than a Love Song

ELI PAPERBOY REED - Ace Of Spades

ROBERT FINLEY - Sneakin' Around

DAN AUERBACH - The Prowl

THE MYSTERINES - Begin Again

COACH PARTY - What's The Point In life

SPRINTS - Adore Adore Adore

PANIC SHACK - The Ick

DEPRESIÓN SONORA - Markusiano

CAROLINA DURANTE - Ya no hay verano

BELAKO - Orein Orain

CHVRCHES - Manhattan

CHVRCHES - How Not To Drown (feat. Robert Smith)

THE CURE - A Forest