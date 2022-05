01:02:46

En 'Tú La Llevas' conocemos las principales influencias que han convertido a Sevilla Distorsión en quienes son.

#Playlist: Sevilla Distorsión

Sevilla Distorsión - El Patio De Mi Casa

Pata Negra Ratitas Divinas

Lole y Manuel - Romero Verde

The Prodigy - Take Me To The Hospital

Chet Baker - I Fall In Love Too Easily

Screaming Headless Torsos - World To Herb

Yussef Kamaal - Black Focus

Uriah Heep -Traveller in Time

Los Pekineses - Cerca De Las Estrellas

King Crimson - Ladies of the road

Guadalupe plata - Duermo con serpientes

Pájaro – Luces Rojas

Los Saicos - Demolición

Supermerk2 - La Resaca