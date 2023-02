57:56

En 'Tú La Llevas' conocemos las principales influencias que han convertido a Queralt Lahoz en quien es.

#Playlist: Queralt Lahoz

Queralt Lahoz - Vendavales

Mayte Martin - Vidalita

La sra.Tomasa - Sin miedo

Yseult - I love you

Noga Erez - You so done

Xavier Ömar - Blind Man

Jungle - Keep it moving

SZA - The weekend

Manu Masaedo - Sin ella

Montse Cortés - Río de azúcar

Alain Perez - El tic tac de La Habana

Omara Portuondo - Yo como candela

Enrique Morente - Que me van aniquilando

Camarón - Otra Galaxia