01:00:58

Hoy conocemos las principales influencias que han convertido a François en quien es.

#Playlist: François

François - Mi mente es un laberinto

The Kills - Pull A U

Agar Agar - You're High

Vendredi sur Mer - La femme à la peau bleue

PJ Harvey - Working For The Man

Sébastien Tellier - Look

Warpaint - Whiteout

Mystic - Ritmo de la Noche (Radio Edit)

Los Piratas - Respuestas

Modern City Limits - Belong

Charlotte Gainsbourg - Rest

Serge Gainsbourg, Jane Birkin - Je t'aime moi non plus

Courrier Sud - Out Of Love

François - Cadaqués