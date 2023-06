59:07

Nos acercamos a la 31 edición de la Mostra Internacional de Films de Dones, dedicada a la recuperación y expansión del cine realizado por mujeres, con su directora María Zafra. Las revoluciones, las insistencias y, sobre todo, las resistencias, son el lema de este año, articulado en dos momentos: el verano y el otoño. Elisa McCausland nos habla la intervención del Pentágono y la CIA en Hollywood, analizada en el documental Teatros de la Guerra (Theaters of War: How the Pentagon and CIA Took Hollywood) de Roger Stahl.