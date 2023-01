27:01

Un álbum ilustrado de Raquel Díaz Reguera para aprender a identificar la violencia machista

Primer Tolerancia Cero de este 2023 que dedicamos a la necesaria prevención de la violencia machista a través de todas las vías posibles, entre ellas por supuesto, la literaria, libros dirigidos a nuestros niños y niñas, a nuestros jóvenes, para que les quede bien claro qué es y qué no es una relación sana, qué es y qué no es amor. Para ello contamos con la escritora e ilustradora Raquel Díaz Reguera, especializada en hablarnos de igualdad y de feminismo a través de la literatura infantil. Soy sólo mía (Editorial NubeOcho) es uno de sus últimos títulos, un álbum ilustrado para ayudar a prevenir las relaciones abusivas y la violencia de género. Además, otra propuesta cultural: la novena edición de Inverfest, el festival de invierno que se celebrará en Madrid hasta el próximo 5 de febrero, con hueco para el cine, la poesía y por supuesto, la música en todos sus géneros, con nombres como Grex, Christina Rosenvinge, Alice Wonder y Soledad Vélez.

toleranciacero.rne@rtve.es