The Selector vuelve esta semana para presentar las últimas novedades de la escena británica

The Selector de Radio 3 Extra y del British Council presenta las últimas novedades de la escena británica, esta semana con variantes de jazz de Kokoroko, Nubiyan Twist y Shy One; jungle con amapiano sudafricano de Breaka Y Kamohelo; indie de Connie Constance; alt-pop/RnB de Tyson remezclado por el poeta James Massiah; electrónica de Tutara Peak, y dancehall y afrobeats de NSG con el parisino MHD; sin mencionar a Stefflon Don, Pa Salieu, Flowerovlove y a Sad Night Dynamite.



Kokoroko - Tojo

Stefflon Don ft Spice - Clockwork

Breaka ft Kamohelo - Dololo

NSG ft MHD - In Da Car

Pa Salieu - Lennon (Freestyle)

Flowerovlove - Get With You

Connie Constance - Till The World’s Awake

Sad Night Dynamite - What Does That Make Me

Nubiyan Twist - Through The Noise (Chant No. 2)

Shy One - Be As One

Tyson - Tuesday (James Massiah DMC Remix)

James Blake - Life Round Here

Tutara Peak - Trident Torch