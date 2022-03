47:40

Por el día internacional de la mujer, esta semana todas nuestras artistas son ellas.

El día internacional de la mujer se celebró el día 8 de marzo, si bien aquí en The Selector de Radio 3 Extra y del British Council siempre celebramos el mejor talento femenino de las Islas Británicas con una programación de paridad de género respecto a los y las artistas que suenan en este programa. Esta semana sin embargo todas nuestras artistas son ellas.



Playlist…

Chelsea Carmichael - All We Know

Nilufer Yanya - The Dealer

Charlie XCX - Baby

Yuné Pinku - Affection

FKA Twigs ft Shygirl - Papi Bones

Ivorian Doll - Bow Down

Tia Gordon - Call Me

Jessica Wilde - Heads In The Roses

Eliza Rose & M4a4 - Nightlyf

Giulia Tess ft Ell Murphy- I Feel You

Lime Garden - Marbles

Wet Leg - Angelica