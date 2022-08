27:37

The Selector te ofrece jazz del cuarteto paquistaní Jaubi con el flautista Tenderlonious

The Selector de Radio 3 Extra y del British Council te ofrece jazz del cuarteto paquistaní Jaubi con el flautista londinense Tenderlonious; los últimos trabajos en solitario de dos artistas que suelen trabajar juntos: Coby Sey y Tirzah; una track divertida de la irlandesa de Londres criada en Málaga Biig Piig; Mal de ojo de la artista discapacitada TU3SDAY; y una track humeante de la DJ y productora Chloé Robinson, antes conocida como Barely Legal.



Twitter @theselectorR3

www.facebook.com/theselectorR3

Spotify: Selector Silk https://sptfy.com/60kw Selector Sapphire https://sptfy.com/60k6 Selector After Dark https://sptfy.com/60kx Best of 2021 https://spoti.fi/3KgSyM7 Ones to Watch 2022 https://spoti.fi/3A2flXm



Playlist…

Chloé Robinson & DJ ADHD - Steamin

Biig Piig - Fun

TU3SDAY - Evil Eye

Coby Sey - Onus

Tirzah - Ribs

Jaubi ft Tenderlonious, Latarnik - Straight Path