30:00

The Selector trae una selección de novedades británicas dedicada a la música electrónica

The Selector de Radio 3 Extra y del British Council te ofrece esta semana una selección de novedades británicas dedicada a la música electrónica con lo último de KH también conocido como Kieran Hebden o Four Tet; otra muestra del Griot de Mali de la inglesa TSHA junto con el maliense Oumou Sangaré; una colaboración angloíndia entre Stain de Delhi y Zed Bias de Manchester sobre unos pájaros agresivos; una colaboración de muerte entre el exfutbolista Actress y la mitad del dúo Mount Kimbie; una muestra del talento emergente del productor Anish Kumar y una solución para tu resaca del dúo FYI Chris.



Playlist…

KH - Looking At Your Pager (Extended)

Stain x Zed Bias - Delhi Birds

Actress & Mount Kimbie - AZD Surf

TSHA ft Oumou Sangaré - Water

Anish Kumar - Bhāvachakra

FYI Chris - Hair of the Dog