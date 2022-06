47:25

The Selector te trae una sesión exclusiva de la artista Feeo con 2 tracks de su nuevo EP.

The Selector de Radio 3 Extra y del British Council te ofrece esta semana una sesión exclusiva grabada en directo de la artista emergente Feeo con dos tracks de su nuevo EP. También tenemos la última oferta la gran favorita de The Selector Connie Constance, de los prog-roqueros Black Midi de vuelta del Primavera Sound, y del locutor de radio de la BBC Jeremiah Asiamah quien ha pinchado en el festival de Glastonbury, en Ushuaia Ibiza y en el Carnaval londinense de Notting Hill. Tenemos RnB noir de Ojerime y postpunk del trío Deep Tan, aunque ellas prefieren llamarlo memecore. Todo eso y bastante más.



Playlist…

Jeremiah Asiamah - The Groove

Effy ft Mall Grab - Run It

Barry Can't Swim - Fiorucci Made Me Hardcore

Cat Burns - Go (Loski & Russ Millions Remix)

Connie Constance - Miss Power

Black Midi - Welcome To Hell

Deep Tan - Device Devotion

Feeo - Iris (in session)

Feeo - Feels Like We're Getting Older (in session)

Ojerime - Alarming

Morgan Hislop ft Jules - Apricity

Grove - Feed My Desire

Crate Classics ft Tres - Pusana