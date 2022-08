24:23

The Selector nos trae su programa ¿mini¿ de verano con novedades de la escena británica.

The Selector de Radio 3 Extra y del British Council te ofrece esta semana otro de sus programas “mini” de verano con una dosis más corta e intensa de las últimas novedades de la escena británica. Tenemos al productor de Irlanda del Norte Jordan Nocturne en combinación con la vocalista Christy Leech del dúo irlandés Le Boom; al veterano Roska una vez más con la rapera japonesa Nakamura Minami; al ahora quinteto (antes un dúo) Sorry con un adelanto de su segundo disco; al baterista jamaicano Ka Boukie que mezcla estilos; al miembro del conjunto Steam Down, DoomCannon, aquí en solitario, y una muestra del próximo disco del productor Daniel Avery que explora la oscuridad del abismo sin atisbo de escapismo.



Playlist…

Jordan Nocturne ft Le Boom - Day 2 [Acid Version]

Roska ft なかむらみなみ (Nakamura Minami), Sweetie Irie, Serocee & Flowdan - Call Mi

Sorry - Let the Lights On

Ka Boukie - Strip Away

DoomCannon - Dark Ages

Daniel Avery - Higher (vocal version)