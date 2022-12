55:10

L’impuls de qüestionar els relats culturals hegemònics i constituir-ne de nous és una constant que travessa la majoria de continguts de la nostra Biblioteca Inflamable. No solament els llibres dels quals parlem: també les propostes que venen a presentar els nostres convidats i convidades.

Proposar alternatives, camins per arribar a altres mons possibles, és un element central en la nostra secció. Per això volem acabar l’any parlant, justament, de la contracultura; no com el fenomen propi d’una època concreta, sinó com la força motriu que continua propulsant les visions i accions dels amics i amigues del programa.