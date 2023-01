59:47

Improvisación en un entorno electrónico, ambient post clásico, cuerdas trágicas, pianos contemporáneos y música sin etiquetas. Todos estos elementos confluyen en la entrega de esta noche de Tercera Vía, una muestra ecléctica de sonidos actuales.

Sunroof – January 2

Zaké & City of Dawn – Retourner a la poussière pt. 1

Beatriz López-Nogales – Falat

Beatriz López Nogales – Mi hijo conmigo

Alice-Sara Ott – Identity

Alice-Sara Ott – In the begining was

Alice-Sara Ott – Lullaby to eternity

Juan Belda & The Bit Band – Skype

Juan Belda & Th Bit Band – Judeconverso (fanfarr