59:06

En la primera parte del programa hemos escuchado algunas de las últimas obras de Lei Liang, músico estadounidense de origen chino cuyas creaciones son maravillosamente radicales. Después hemos podido disfrutar de “The collision of the spheres”, la nueva obra de Chris Kaz, una canción-río donde nada es lo que parece.

Lei Liang – Xiaoxiang

Lei Liang – A thousand mountains, a million streams. XV – A landscape

Lei Liang – Hearing landscapes. III – Water and mist

Chris Kaz – The collision of the spheres