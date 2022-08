59:05

En 'Atención al cliente' Víctor Moreno-Cid llama a ese sitio donde nadie quisiera nunca llamar... a compañías telefónicas. Comparamos sus tiempos, servicio y calidad de la música de espera, cómo no. También hablamos con Shoda Monkas sobre el verano y su último álbum de estudio: 'MUM SHE LOVES ME'. Además, pinchamos mucha música y comemos Jumpers, por supuesto.