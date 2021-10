01:00:12

Hoy hablamos, sobre todo, del “Xera Festival”, que tendrá lugar en Jerez de la Frontera los días 1 y 2 de octubre próximos. Es decir, el viernes y sábado que viene. Y al final, un pequeño adelanto en Tarataña del “Babieca Folk” recordando el concierto de Fernando Barroso mañana en Burgos. Es así como queda el programa: Arto Tunçboyaciyan, “Río”; Fetén Fetén, “La chambre rouge”; Milad Khawan, “To The West”; Aziza Brahim, “Saharí”; Besarabia, “Giraffe by the sea”; Mixtolobo, “Tomi mío”; Yves Lambert, “Directo Ortigueira”; Canzionere Grecanico Salentino, “Taranta”; y Fernando Barroso, “Message in a bottle”