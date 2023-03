55:00

Avui en Manel Ferrer ens fa un repàs al millor de la graella de la televisió, de les xarxes, les notícies de les celebritats, acompanyat també de Mar Villanueva.

Parlarem de la Rosalía i Rauw Alejandro, passarem per TikTok per aprendre a futbol, i us donarem dades del retorn de Masterchef. I també ens toparem amb un munt més de personatges per fer aquest salseo que tant ens agrada.