55:39

El festival Altaveu de Santboi té lloc aquest cap de setmana i volem repassar la programació de la seva 34ena edició amb el músic i director artístic del festival Victor Partido.

També parlem amb altres artistes que hi participen, com Soledad Vélez i Ferran Orriols, i fem un repàs a les pel.lícules més destacades que arribaran a la cartellera de cinema les properes setmanes, com Creatura, Golpe de Suerte o Misterio en Venecia entre d'altres