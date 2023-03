59:52

ELLINGTON / RUSSELL: Don't get around much anymore (4.21). W. Herman. SILVER: Sister Sadie (3.31). W. Herman. LOEWE: Get me to the church on time (3.16). W. Herman. HERMAN: Woodchopper Ball (3.19). W. Herman. STRAVINSKY: Ebony Concerto Part I (4.24). W. Herman / I. Stravinsky. STRAVINSKY: Ebony Concerto Part II (4.09). W. Herman / I. Stravinsky. HERMAN: Wild apple honey (6.12). W. Herman. HERMAN / MERCER: Early autumn (3.52). W. Herman. GIUFFRE: Four Brothers (4.20). W. Herman. GETZ: Blue Getz blues (3.48). W. Herman. PIERCE: Tunin' in (4.20). W. Herman. HERMAN: It's a lonesome old town (3.05). W. Herman