59:01

SILVER: Juicy Lucy (4.52). P. Newborn. NEWBORN: This here (4.34). P. Newborn. NEWBORN: Overtime (3.53). P. Newborn. STRAYHORN: Lush life (6.45). P. Newborn. PARRISH / FAYNE / BRUCE: After hours (11.22). P. Newborn / P. Chambers / R. Haynes. HANDY: Memphis blues (2.14). P. Newborn. BROWN / FULLER: Ray's idea (5.22). P. Newborn. YOUMANS / CAESAR: Sometimes I'm happy (5.43). P. Newborn. BRYANT: Speakin' around (4.24). P. Newborn / P. Chambers / R. Haynes