MAZUREK: Magic Saturn (4.41). R. Mazurek / A. Sánchez. MAZUREK: Vortex 1-5 (5.00). R. Mazurek / A. Sánchez. EISENSTADT: From Schoenberg Part One (7.41). H. Eisenstadt. SÁNCHEZ / SMITH: Echolocation (7.27). A. Sánchez / W.L. Smith. CRUMP / HALVORSON: Secret keeper (4.54). S. Crump / M. Halvorson. LAUBROCK: Strong place (for Emanuella) (6.32). I. Laubrock. REVIS / DAVIS / CYRILLE: Harry Partch laments the tying of the Moon and then laughs (3.09). E. Revis / K. Davis. KALUZA / MAJEWSKI / MAZUR / KUBA: Track 2 (7.00). A. Kaluza. BRACKEEN: High tea for Stephany (5.02). J. Brackeen