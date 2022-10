59:40

ROMBERG / HAMMERSTEIN: Softly as in a morning sunrise (2.46). A. Lincoln. JONES / ARNOLD: A change of pace (3.24). Q. Jones. KERN / HARBACH: Yesterdays (5.15). S. Rollins. DUKE / HARBURG: April in Paris (3.05). B. Holiday. DUKE: Autumn in New York (6.00). Ch. Baker. YOUNG / WASHINGTON: Ghost of a chance (5.52). L. Young / H. Edison. ELLINGTON / WEBSTER: I got it bad (5.30). L. Armstrong / D. Ellington. PORTER: I get a kick out of you (3.47). O. Peterson. MONK: Bemsha swing (9.43). D. Cherry. GARNER: Misty (3.26). E. Fitzgerald