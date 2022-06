01:00:17

REECE: The Rake (6.06) D. Reece. HILL: Sideways (4.09). A. Hill. ELLINGTON: Take the Coltrane (3.30). S. Clarke / L. White. WHITE: Old wine New bottles (6.48). Manhattan Project. MONK: Misterioso (7.56). L. Coryell / V. Bailey / L. White. WHITE: Semi Five (4.11). L. White. WHITE: Swing time (6.05). L. White. DAVIS: Pfrancing (6.00). M. P. Stewart. COREA: Caprice (3.43). L. White