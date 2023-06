59:37

VITOUS / DeJOHNETTE: Medium (5.09). M. Vitous / J. DeJohnette. HAYNES / BRANDT: That's all (4.54). J. Forrest / J. Zawinul. GOLDSTEIN: Ritual (4.56). V. Feldman / J. Zawinul. LANE / LERNER: Too late now (6.30). B. Webster / J. Zawinul. BOCK / HARRICK: Do you love me? (5.02). J.C. Adderley. BARRON: Revelation (6.02). Y. Lateef / J. Zawinul. NEWMAN: Chained no more (6.25). D. Newman / J. Zawinul. ZAWINUL: Mercy, mercy, mercy (5.11). J.C. Adderley. ARLEN / MERCER: Come rain or come shine (4.07). S. Jones / J. Zawinul