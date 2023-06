01:00:01

YOUMANS / ADAMSON: Time on my hands (4.22). E. Garner. CLAPP: Girl of my dreams (4.31). E. Garner. BROWN / HENDERSON: The thrill is gone (4.50). C. Jordana / E. Truffaz. GERSHWIN: But not for me (4.22). E. Frege / A. Tassel. MARLOW / SCOTT: A taste of honey (4.04). P. Faccini / L. Aquino. WARREN / DUBIN: I only have eyes for you (5.09). F. Gulda. RUEGG: Polish contrasts (9.39). Vienna Art Orchestra. PUSCHNING / SCHERER: Streets and rivers (6.35). AM4. ELLINGTON: Come sunday (5.16) B. Webster / J. Zawinul