58:14

HARRIS: Sphere (4.06) B. Harris. POWELL: Oblivion (5.52). B. Harris. DAMERON: The chase (5.10). B. Harris. DAMERON: Hot house (4.33).B. Harris. RODGERS / HAMMERSTEIN: If loved you (6.18). Ch. McPherson. PARKER: Moose the Mooche (6.15). B. Harris. McHUGH / FIELDS: Don't blame me (7.35). B. Harris. HARRIS: Mulattra (3.17). B. Harris. GREEN / HEYMAN: Body and soul (4.05). B. Harris