En "Sin atajos", ya conocemos a Luis Salazar, ingeniero de caminos, guía de montaña y músico, y a Abigail Jareño psicóloga y cantante. Hemos querido vivir su propuesta en el estudio, allí donde adquiere toda la fuerza posible: en ruta. MIMO, Music in the Mountains. Música en las montañas, mezcla de senderismo y folk-country que nos resultó una de las experiencias más bonitas que hemos tenido en el campo. No hace falta ni guión para disfrutar de las explicaciones de ambos, salpicadas por las canciones que interpretaron en la Hoya de Pepe Hernando a los pies de Peñalara.