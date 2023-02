00:49

Avui és divendres de Carnaval, dia de confeti, dolços, cançons, carrosses, màscares i disfresses. Per si encara no teniu la vostra, aquí us donem algunes idees. El carnaval és el cap de setmana per excel·lència de les disfresses, que sempre són un bon reflex de l'actualitat. Com en anys anteriors, Netflix segueix marcant tendència, i enguany la disfressa més venuda ha estat la de Wednesday Addams | Ignasi Gras