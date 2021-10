00:52

Si el projecte prospera preveuen produir un miler d'unitats el 2025

El "Virante All Terrain" podria convertir-se en el primer vehicle impulsat per hidrogen verd desenvolupat a Tarragona. Amb una inversió de 6,3 milions d0euros per als pròxims dos anys, l'aliança entre les empreses Tecnovelero i Arcamo preveu una producció d'un miler de cotxes al 2025. En un futur, la capacitat anual augmentaria fins les 25.000 unitats i donaria feina a una trentena de persones. El projecte està en fase de desenvolupament i aspira als fons Next Generation per ser rendible. El vehicle està dissenyat per al món agrícola, amb una autonomia de 400 quilòmetres. Per fer viable la iniciativa, els emprenedors preveuen crear una xarxa d'hidrolineres i hidrogeneres a la demarcació i construir fàbriques on construir els cotxes | FRANCESC FARRÉ