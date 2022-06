01:11

Ja s'han incorporat en aquest sistema els principals títols dels transports de l'àrea metropolitana de Barcelona, com la T-Casual, T-Usual, la T-Jove o la T-Familiar.

Amb la incorporació aquest dijous de la T-16 a la T-Mobilitat en els 18 municipis de la corona 1, ja s'han incorporat en aquest sistema els principals títols dels transports de l'àrea metropolitana de Barcelona, com la T-Casual, T-Usual, la T-Jove o la T-Familiar. En el cas de la T-16, l'usuari no ha de fer res i rebrà directament la versió electrònica, com ha explicat el director general de l'ATM, Pere Torres.

La previsió és que a finals d'any la T-16 només existeixi en versió electrònica. Pel que fa a la T-Mobilitat està previst que el desplegament es completi el segon semestre de l'any vinent. Actualment, hi ha 200.000 usuaris amb la T-Mobilitat, un 15% del total. Pel que fa a la resta de Catalunya, s'espera que s'implanti totalment a finals de l'any 2024 o principis del 2025 | Climent Sabater